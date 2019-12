"Juguemos en el Casco", un programa de verano del Ministerio de Cultura

View this post on Instagram

El Ministerio de Cultura a través de la @ocapanama invita a sus niños de entre 6 a 12 años a participar en el programa de verano #JuguemosEnElCasco 🔊Importante: Las inscripciones se realizarán personalmente en las instalaciones de la Coordinación de Sociales, en calle 11 San Felipe, antigua Escuela Taller Panamá, de lunes a viernes en horario de 8:00 am a 4:00 p.m. Más información al correo cvillarreal@micultura.gob.pa vflores@micultura.gob.pa 📞65660771 o 69316301 ¡Cupos limitados! #MiCultura #SomosCultura