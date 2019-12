La Torre de Panamá Viejo cobrará vida en enero 2020 con "La Ciudad de Piedra"

View this post on Instagram

Te imaginas cómo sonaban las campanas de la torre de Panamá viejo? o cómo fueron las explosiones y saqueos de Morgan? Quieres vivir la experiencia de comprar en el mercado de la plaza mayor de los años 1600? . Ven a revivir todos los secretos de La vieja torre, ella misma te contará sus historias cuando cobre vida ante tus ojos! . 31 de enero, 1 y 2 de febrero en la torre de Panamá la vieja. . Consigue tus boletos ya en @panatickets y no te pierdas esta experiencia única y por primera vez en Panamá. . Adultos: B/.8.00 Niños: B/.5.00 . Si tienes tarjeta @baccredomaticpa , obtén tus boletos con 50% menos en www.mipromo.com . #LaHistoriaEscritaEnPiedra