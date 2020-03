View this post on Instagram

Felicidade que não coube em mim. Que dia perfeito. Quantas famílias, quanta gente feliz! Cada ano melhor nosso @blocodaanitta .... nem me aguentei dessa vez e fui lá pro chão pular com vocês. Muito muito muito obrigada ... amigos, público, patrocinadores... que carnaval! Esse Domingo a gente encerra em São Paulo. Com o último bloco desse carnaval. Hoje o look foi inspirado na Arara Azul. Personagem principal do filme, Rio, que teve indicação ao Oscar. Como nosso lugar é incrível, né? As araras são fiéis. Quando formam um par, seguem monogâmicas por toda vida. Elas vivem em grupos, são muito sociáveis e sensíveis. Mas acabaram vítimas de sua própria beleza e inteligência. Muitas são capturadas da natureza para viverem em gaiolas ou viveiros. Imaginem um animal destes sozinho a vida toda em uma gaiola? O tráfico de animais silvestres além de cruel é um crime contra toda a floresta. As pessoas se esquecem que as araras, assim como outros animais, são os grandes agricultores da vida selvagem! Quando araras se alimentam, levam em seus intestinos as sementes (que não são digeridas) e, quando defecam, espalham sementes por outros ambientes. Assim, a diversidade da flora se estende mesmo com as plantas fixas no solo. Não dá para falar em salvar as florestas, sem salvar os animais que vivem nela!