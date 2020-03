View this post on Instagram

¿Adivina? Solo por tener una maravillosa idea, los clientes no te van a llover, las cuentas no van a subir ¿Saben cuántas personas tienen una buena idea? TODAS. . Si no cuentas con una estrategia de mercadeo para vender, si tu empresa no tiene una identidad gráfica profesional, si no tienes un business plan que detalle tus metas a corto, mediano y largo plazo, si no tienes un presupuesto de cuánto vas a necesitar, si no tienes un fondo para cubrir al menos 12 meses de gastos (Porque no vas a empezar a facturar millones, es irreal), si no has contemplado: gastos legales, planilla, higiene, luz, agua, alquiler y todo lo que necesitas pagar para el mantenimiento de la misma. Te digo algo: . Lo único que tienes es una idea, y de esas ya hay MILES DE MILLONES. Sorry por ser tan fría, pero tengo que decirles la verdad que nadie les dice. . Tienen que ser realistas para poder tomar decisiones inteligentes, y el peor error que pueden cometer es hacerlo todo emocionalmente: "Yo siento que, yo creo que, es que yo he trabajado tanto…" . Olvídense del lado emocional y empiecen a pensar calculadoramente, porque así son los negocios. Lo emocional, lo dejamos para nuestra familia. . ¿Ya tienen su entrada? Link en bio... los leo🔥 #TodosPodemosInvertir