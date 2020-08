Premios Escena anuncia sus ganadores, 1903: El Musical se lleva 5 galardones

View this post on Instagram

🏆🎭 Llegó el momento de conocer a los ganadores.... . ✨NOCHE DE PREMIACIÓN 📆 Domingo 23 de agosto 💻 Vía Zoom 🎫 Totalmente GRATIS 👸🏻 Alfombra Roja Virtual 5:30PM 🤵🏻 Ceremonia 6:00PM 🎟️ Adquiere tu entrada accediendo al link de la bio . #Teatro #Panama #PremiosEscena #Actor #Actriz #Ganador #AndTheWinnerIs