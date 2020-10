La Royal Shakespeare Company cerrará dos teatros hasta 2022 y planea despidos

EFE • 7 Oct 2020 - 07:19 AM

La Royal Shakespeare Company (RSC), dedicada a preservar el legado del dramaturgo William Shakespeare, cerrará dos de sus tres teatros hasta 2022 y podría recortar unos 158 empleos, debido a la pandemia de coronavirus, informó este martes en un comunicado.

La RSC, con sede en Stratford-upon-Avon (centro inglés) y que emplea a un millar de personas, explica que, ante las dificultades financieras, centrará sus esfuerzos en reabrir en 2021 su principal sala, el Royal Shakespeare Theatre, clausurada, como las otras dos, al inicio del confinamiento el pasado marzo.

The Swan y The Other Place, ubicados también en la ciudad natal del bardo del siglo XVI, permanecerán clausurados hasta 2022, como parte de una reestructuración que conlleva el posible recorte de hasta un 17 % de la fuerza laboral.

La organización confía en reducir a 90 los despidos forzosos, a través de bajas voluntarias y reubicaciones dentro de la compañía, señala en la nota, donde asegura que ya consulta con lo sindicatos para ejecutar estos planes.

Por otra parte, informa de que planea reabrir su exitoso musical "Matilda" en el West End o barrio teatral de Londres "tan pronto como sea económicamente viable".

La directora ejecutiva de la compañía, Catherine Mallyon, afirma que se mantienen "optimistas de que el teatro en vivo regresará a nuestras comunidades" y lamentó la "gran pérdida de empleo" que experimenta el sector cultural como consecuencia de las restricciones impuestas para contener el virus.