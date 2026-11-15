Panamá vs. Curazao: sigue EN VIVO el partido de la Selección Nacional

La Selección de Panamá enfrenta este domingo 15 de noviembre a Curazao, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027. El encuentro se disputará desde las 6:00 p. m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la Roja buscará avanzar a las semifinales.