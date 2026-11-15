La Selección de Panamá enfrenta este domingo 15 de noviembre a Curazao, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026-2027. El encuentro se disputará desde las 6:00 p. m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde la Roja buscará avanzar a las semifinales.
Fútbol Deportes - 15 de noviembre de 2026 - 17:06
Panamá vs. Curazao: sigue EN VIVO el partido de la Selección Nacional
Sigue EN VIVO Panamá vs. Curazao este domingo 15 de noviembre, desde las 6:00 p. m., en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.
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El equipo dirigido por Thomas Christiansen llega después de empatar 0-0 en el partido de ida, disputado en Curazao, por lo que la clasificación se definirá en territorio panameño.