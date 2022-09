Qatar 2022: Curiosidades del Estadio 974

El peculiar nombre de este estadio se debe a los 974 contenedores usados para su construcción. Número que además, es el código de marcación para Catar. Por su parte, la capacidad y el presupuesto del Estadio 974 fueron bastante parecidos a el de la Ciudad de la Educación, ya que el aforo supera a las 40,000 personas y la inversión fue de aproximadamente 700 millones de euros, lo que equivale a 681.63 millones de dólares.

Al estar ubicado en Doha de manera temporal, se esperaba que fuera movido integro a otras localidades, pero lo más probable es que sea desmontado y donado por partes a países subdesarrollados, aunque también está en los planes crear otras estructuras en Catar con partes del estadio.

En este estadio se celebrarán los partidos de México vs Polonia, Polonia vs Argentina, Francia vs Dinamarca, Brasil vs Suiza, Serbia vs Suiza y Portugal vs Ghana correspondientes a la fase de grupos. También albergará un partido de cuartos de final.