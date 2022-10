Qatar 2022: Curiosidades del Icónico Estadio Lusail

El Estadio Lusail fue construido especialmente para el Mundial del 2022 y es el recinto deportivo más grande de Catar; su aforo está alrededor de las 90,000 personas, pero no es imponente únicamente por esto, ya que tiene un diseño bastante hermoso inspirados en las luces y sombras de la linterna fanar, siendo esta, una manera de representar la cultura árabe.

Otro detalle importante de este estadio, es que la parte central podrá cerrarse si las condiciones climáticas lo ameritan, y además, tiene la particularidad de que su techo estará cubierto por paneles solares que brindarán energía tanto para el estadio como a las zonas adyacentes, mientras que para combatir las altas temperaturas, el recinto contará con un sistema de enfriamiento. Y como detalle curioso el Lusail se encuentra ubicado en una ciudad en construcción.

El presupuesto para la fabricación de este estadio superó los dos mil millones de dólares, el más costoso de todos, y luego del Mundial, será reducido e incluso desmantelado, a pesar de la gran inversión, ya que el plan es utilizarlo como espacio comunitario, con escuelas, tiendas, clínicas, entre otras cosas. Así que es probable que solo lo veamos en el Mundial de Catar.

Este estadio será testigo de los partidos entre Argentina vs Arabia Saudita, Argentina vs México, Arabia Saudita vs México, Camerún vs Brasil, Portugal vs Uruguay, un encuentro de octavos de final, uno de cuartos, una semifinal y la gran final.