Qatar 2022: ¿Qué es de la vida de Ronaldinho?

Ronaldinho no es brasileño, él es Brasil

En la actualidad está muy difícil encontrar a un fanático del fútbol que no recuerde a Ronaldinho.

Dentro de la cancha, el "dinho" siempre mostraba su talento de una manera única, emocionaba a la fanaticada con sus pases sin mirar y sus fabulosos goles.

El prodigio de Brasil hizo su debut en el fútbol europeo por el 2001 con el PSG (Paris Saint-Germain), pero fue con el FC Barcelona donde se volvió una superestrella. Con el equipo Blaugrana ganó el Balón de Oro en el año 2005 y la Champions League en el 2006, y no dejemos fuera esa recordada ovación en el Santiago Bernabéu luego de una actuación memorable contra el Real Madrid.

Pero el campeón mundial con Brasil en el 2002 no solo bailó samba en el Camp Nou, ya que también se hizo famoso en las pistas de baile de Barcelona, paso mucho tiempo en esos lugares, por lo que le resultó muy difícil de mantener un buen estado físico.

Su estilo de vida paso a ser un desastre, se quedaba despierto hasta tarde y tomaba más que agua en las discotecas. Por más talentoso que era, el eterno número diez (10) fue perdiendo su grandeza.

El inicio del fin para Ronaldinho

Luego de su paso por el Barcelona, Ronaldinho fue transferido al AC Milan donde poco a poco dejó de ser protagonista; No formó parte del equipo de Brasil para la Copa del Mundo del 2010 y tampoco para la de 2014; Después de tres temporadas decentes con los "rossoneri", el prodigio regresó a su país, pasó por la liga mexicana con un importante salario, pero terminó siendo un total fracaso; Luego jugó algunos partidos de exhibición en Ecuador, Estados Unidos y Uruguay. Con sobrepeso, mostrando apenas una sombra de lo que fue, y con 97 apariciones con la selección de Brasil se retiró en el 2018. Él seguiría haciendo noticias, pero por razones negativas.

Ronaldinho: Un retiro turbulento

Un loco rumor sobre Ronaldinho se volvió tendencia, iba a casarse con dos mujeres, lo que el exjugador negó rápidamente.

"El mundo entero me llama, no me voy a casar, eso es una gran mentira"

Su nombre también apareció en la política donde se unió a un partido muy conservador, a partir de esto anunció su apoyo por el candidato Jair Bolsonaro, conocido en Brasil por sus escándalos de homofobia y misoginia.

"R10" también se metió en problemas con la ley e incluso fue a prisión por una historia increíble pero cierta; El brasileño construyó un muelle al borde de un lago protegido sin tener ningún tipo de autorización; Tuvo que pagar una multa de aproximadamente dos millones de euros (1.95 millones de dólares) y le confiscaron el pasaporte ¿Cuál era el problema? Ronaldinho en ese momento estaba completamente en la quiebra. Su loco estilo de vida nocturna lo terminó por arruinar completamente, los investigadores pasaron por sus cuentas bancarias y confirmaron que solo le quedaban seis euros en ese momento.

En el 2020, para responder a las deudas fue a promocionar un libro en Paraguay donde utilizó un pasaporte falso, pero el exjugador es una de las personalidades más conocidas del continente, y obviamente fue capturado por las autoridades paraguayas. Una oscura historia de lavado de dinero también fue vinculada con Ronaldinho y celebró su cumpleaños número 40 en prisión. Después de ser puesto en libertad bajo fianza por una cantidad de medio millón de euros, fue colocado en arresto domiciliario en un hotel de Asunción, capital de Paraguay.

"Nunca me imaginé estar en una situación así", dijo el astro brasileño. Tras su salida de prisión, estuvo cerca de volver porque los alguaciles solicitaron el pago de una larga deuda puesta por su exnovia.

Ahora, Ronaldinho participa en partidos de gala y de caridad donde le pagan por su participación con buenas sumas de dinero, afortunadamente, su talento se ha mantenido intacto; El gran Ronaldinho Gaúcho paso de ser el mejor jugador en la historia del deporte a ser un criminal. Sus obsesiones, esquemas y sus posiciones políticas empañaron su imagen, y su sonrisa ya no es tan comunicativa a como era antes.