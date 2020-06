View this post on Instagram

Para nuestros clientes de Seguro de Auto particulares Cobertura Completa, hemos creado soluciones especiales y beneficios para apoyarte durante este momento que estamos viviendo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ¡Conoce más de nuestro paquete de beneficios Moviendo tu Hogar en el link de nuestra bio! ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ *El periodo de gracia y las nuevas asistencias pueden ser utilizados por todos nuestros clientes. *El bono el 50% de descuento y el paquete Moviendo Tu Hogar aplica únicamente para Seguro de Auto particular de cobertura completa.