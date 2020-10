View this post on Instagram

Le presentamos algunas de las empresas expositoras del pabellón de comercio🛍 @capricepanama @travelbenega_guna_yala_pma @corsetti_design #TallerBersan @scubapanama @mrwilsonpens @inatecsapa @avamotospty @uniformessafety @santecutarras @forroauto.panama @balanzasarancibia @propanamaorg @casademateriales @cuerosnet #Intercool #AsiDevelopment #XCCLogistics @ilovepanamachocolate ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Lo invitamos a visitar las 200 empresas expositoras distribuidas en los 10 pabellones disponibles. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Inscríbase como visitante en comerciopanama.com