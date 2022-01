"En estos momentos no hay ninguna normativa que reglamente que es una causal de despido que no te vacunes", Mitradel

Associated Press

"La experiencia con las empresas y los trabajadores no nos han llevado a tener filas en el ministerio con respecto al tema de la cuarentena, creo que la gente es responsable, tenemos una situación laboral difícil y todo el mundo anda cuidando su trabajo", acotó Zapata.

La titular del Mitradel también indicó que en las reformas al Código de Trabajo se estableció que la persona puede atrasar o adelantar sus vacaciones.

Sobre la variante ómicron y su alta contagiosidad, que ha elevado los casos positivos en Panamá, Zapata señaló que este nuevo escenario le ha llevado a retomar las reuniones con los gremios empresariales y obreros para encontrar posibles soluciones.

A la pregunta de si se podía despedir a un empleado por negarse a la aplicaciñon de la vacuna anticovid o no portar mascarilla, la ministra indicó que no.

"No, en estos momentos no hay ninguna normativa que reglamente que es una causal de despido porque no te vacunes, en el primer caso, y en el tema de las mascarillas hay amonestaciones y hay procesos que tú puedes establecer para tu poder sancionar. Lo que pasa es que la obligatoriedad de la mascarilla va mucho más allá de la empresa es una normativa que ha establecido el Gobierno Nacional y que en estos momentos es de obligatorio cumplimiento", señaló Zapata.

La ministra resaltó en todo momento que el trabajador debe llegar a acuerdos con la empresa en los casos en los que no se ha reglamentado las situaciones que requieran que el trabajador no pueda presentarse a las instalaciones laborales por ser contacto de un caso positivo.

Finalmente Zapata explicó que no puede señalar una fecha de salida de un Decreto que establezca parámetros sobre las incapacidades o situaciones laborales ante contagios y contactos, porque dependen de la información de las autoridades de salud.