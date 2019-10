SHOWBIZ • 31 Oct 2019 - 09:02 AM

El cantautor británico Ed Sheeran lleva años acumulando números uno en las listas de éxitos de todo el mundo y, lo que tiene aún más mérito, siendo testigo de cómo esos temas tan populares consiguen mantenerse en lo más alto de la clasificación durante un sinfín de semanas.

Sin embargo, lejos de celebrar semejante hazaña, su mánager Stuart Camp ha expresado abiertamente su deseo de que los responsables de estos listados promuevan un poco más la "rotación" de artistas en este ámbito: todo ello para evitar que el cantautor y otros aclamados intérpretes ocupen los primeros escalafones del podio durante demasiado tiempo.

Y es que el representante del astro del pop está convencido de que estas dinámicas podrían hacerle un flaco favor a su cliente en el futuro, ya que contribuirían a que el público acabe cansándose de su omnipresencia. Sin embargo, Stuart Camp también ha precisado que, al menos a día de hoy, ese miedo está muy lejos de materializarse.

"Estaría bien que se produjera un poco más de rotación, la verdad. A veces te encuentras con una canción que ha sido número uno durante cinco semanas y te dices: 'Por favor, vete ya y deja sitio a los demás'. Suelen ser los mismos artistas los que alcanzan el número uno y luego se quedan estancados ahí. No sé si habrá alguna forma de cambiar el cálculo del streaming para que haya más variedad", ha explicado el experto en el podcast 'Does My Music Suck?' de la radio pública BBC.

"Somos muy conscientes de que hay demasiado Ed Sheeran en las listas y no quiero que nadie acabe aburriéndose de él. Me imagino que si se encuentra en lo más alto es porque la gente no se ha cansado de él. Pero claro que nos asusta un exceso de representación, a pesar de que llevemos 10 años así y el público no se haya hartado en absoluto", ha añadido en su sincera conversación.