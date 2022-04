¿Aceptarías 250$ por hacerte corte de Ronaldo? ¡Dímelo Flow lo hace posible!

¿Conoces la historia del corte de Ronaldo?

“Lo que sucedió de verdad fue que en la -previa de la- semifinal contra Turquía, yo estaba sintiendo unos dolores en el aductor derecho. En los últimos 2-3 días, en la víspera, yo tenía la costumbre de raparme la cabeza siempre. Y me corté, llegué a la punta y me la dejé (…) Y fui al entreno, fui el entrenamiento. No fue una estrategia ni nada. Pero durante los días previos se estaba hablando mucho sobre la lesión, que tenía posibilidad de no jugar; y cuando salí así, la noticia fue el pelo. La noticia fue el pelo, ¡no se habló más nada de la lesión del aductor!”; contó Ronaldo.

“Fue horrible (el corte de pelo de 2002). Me disculpo con todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte (…) Cuando me lo hice, vi a mis compañeros y les pregunté: "¿Les gusta?". Dijeron: "¡No, es horrible! ¡Córtatelo!". Pero los periodistas vieron mi corte de pelo y se olvidaron de la lesión”.