Anyuri recibe botón de plata en YouTube por sus 100 mil subscriptores

Hace apenas unos días, La Cuchita Anyuri compartía un avance de lo que será su primer álbum que estrenará en marzo, bajo el nombre de "La Controversial", que estará dirigido por Wolf y bajo la producción de LH Da Produzza.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCaGqlnfLJHr%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD

¿El avance pertenece al nuevo álbum de La Cuchita?

"Ya parece masoquista, si ya no encajas para qué te quedaste, viviendo de pura mentira, la trampa fue una noche y te enredaste; ahora te preguntas si vale la pena esta condena, tu mereces más que eso, noches de tequila, sol, playa y arena. Un perreito que el dj la complace y el flow que le pone al ritmo sus caderas, hoy se le busca reemplazo, disfruta tu vida, no vale la pena, bájale dos a ese llanto, si no es pa' ti, lo demás se supera. La servilleta de trago es para el llanto, hoy te toca ser feliz contigo. Sal, perrea, la noche es testigo, dile que no lo quieres tener ni de amigo, que no cuente contigo, que pase lo que pase , que se vaya si se va. Que no es feliz ni tu soledad, va a tener que aguantar una relación mental que ya no te hace bien"; es parte del extracto que tiró Anyuri el día de San Valentín pero no confirmó si la letra forma parte del su álbum "La Controversial", que estrenará el próximo mes de marzo.