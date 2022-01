Bettina será la nueva cara de Medcom

"Para NADIE es un secreto que AMO LA TV.. me apasiona, me da vida, me llena de energía, me hace sonreír, me da FELICIDAD. Y estoy FELIZZZ de contarles que a partir de el 14 de febrero formo parte de la familia @oyetv_ con un super formato que estoy segura les encantara.. se esta haciendo con mucho AMOR y lo haré con mucho amor para ustedes. Detrás de todo esto hay un super equipo que he venido conociendo y con el que estamos trabajando que son INCREIBLES , talentosos, entregados y apasionados.. y lo que se hace con amor y pasión SALE MUY BIEN. Seremos #MásMujeres a partir del 14.2.22 en @oyetv GRACIASSS", expresó Bettina García en su cuenta de Instagram.