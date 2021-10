Boza quiere el Grammy y anuncia nuevas colaboraciones con

"Hecha Pa' Mi"

"Las expectativas con Hecha Pa' Mí siempre fueron altas pero fue como tres veces más de lo que yo pensé que iba a suceder. Esa canción hizo, gracias a Dios, que yo saliera y que me conocieran internacionalmente. Después de esa canción yo lo que quería hacer era pasar la página y que no solo me quedase en una canción. Quería que fuera como recurrente", contó Boza sobre el rotundo éxito de Hecha Pa' Mi.

Boza elude polémica de J Balvin y Residente

"En verdad no me importa que estén peleando. Cada uno tendrá sus razones. Si en algún momento más adelante yo tuviese razones, tal vez yo diría algo. Pero ahora no tengo razón de nada, así que estoy feliz de mi nominación. Y pues nada, si ellos quieren pelear, discutir o lo que sea... yo quiero sentarme al frente de los Grammy y si puedo llevármelo para Panamá, me lo llevo".

Cali y Dandee

Boza relató que por medio de sus managers, lograron realizar esta colaboración de "Por ella", y que cuando mencionaron la oportunidad de trabajar con este dúo, no dudó en aceptar; considera que le dio un toque "oscuro" suyo, "de la calle" para que la canción tuviera un balance.

FUENTE: Los40.com