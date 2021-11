Brenda Smith se siente confiada tras la entrevista con el jurado de Señorita Panamá

"Me preguntaron de todo: sobre mi trabajo en la ONU, mi identidad, y mi trabajo social. También me hicieron un par de preguntas controversiales y estuve lista para responderlas." "Me preguntaron de todo: sobre mi trabajo en la ONU, mi identidad, y mi trabajo social. También me hicieron un par de preguntas controversiales y estuve lista para responderlas."

La también ex reina de belleza de México dijo que lo dio todo y que lo demás lo deja en manos de Dios.

Al salir me sentí muy en paz y realizada.

La fanaticada de Brenda Smith, mejor conocidos como los "BRENLOVERS" es tan fuerte que ha generado un movimiento con su actual foto de perfil en Instagram, que la representa a ella como una morenaza de fuego.

brenda Smith ha sido la primera reina de belleza afrodescendiente que obtiene la corona de la Ciudad de México y, cuenta con el apoyo de México para convertirse en la próxima Señorita Panamá 2021. ¿Lo logrará?