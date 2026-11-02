Jude Bellingham Entretenimiento -  2 de noviembre de 2026 - 11:19

Jude Bellingham en la nueva imagen de Calvin Klein: el futbolista protagoniza campaña de ropa interior

El futbolista inglés Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, protagoniza una nueva campaña de Calvin Klein.

Jude Bellingham en la nueva imagen de Calvin Klein.

Jude Bellingham en la nueva imagen de Calvin Klein.

@calvinklein
Ana Canto
Por Ana Canto

El futbolista inglés Jude Bellingham, jugador del Real Madrid y de la selección de Inglaterra, se convierte en el protagonista de una nueva campaña publicitaria de la reconocida marca de ropa interior Calvin Klein, bajo el lema "The Icon Underneath".

La campaña fue presentada este lunes 2 de noviembre de 2026 a través de las redes sociales de la firma, donde Bellingham aparece luciendo los clásicos calzoncillos blancos de la marca, así como otras prendas de su colección.

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Jude Bellingham se suma a las celebridades que han sido imagen de Calvin Klein

Durante los últimos años, Calvin Klein ha apostado por figuras reconocidas internacionalmente para protagonizar sus campañas publicitarias, incluyendo actores, cantantes y personalidades del entretenimiento.

Entre las celebridades que anteriormente han colaborado con la marca destacan Jungkook, Bad Bunny, Sadie Sink y Justin Bieber, quienes han participado en distintas iniciativas y campañas de la firma.

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La incorporación de Bellingham refuerza la presencia de figuras del deporte en las estrategias publicitarias de Calvin Klein, que continúa vinculando sus colecciones con personalidades de alcance mundial.

El mediocampista inglés ha ganado reconocimiento tanto por su trayectoria en el Real Madrid como por sus actuaciones con la selección de Inglaterra, incluida su participación en el Mundial de Fútbol de 2026.

Con esta colaboración, Bellingham suma una nueva faceta a su carrera, esta vez como protagonista de una campaña de moda internacional.

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