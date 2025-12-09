Palola deslumbra en la apertura de "Forms in Space" durante el Miami Art Week 2025.

La cantautora venezolana Palola, una de las voces emergentes más sensibles y prometedoras de la escena latina, cautivó al público con una presentación íntima durante la inauguración de “Forms in Space”, muestra colectiva organizada por Ascaso Gallery en el marco del prestigioso Miami Art Week.

Con su estilo pop indie minimalista, una mezcla de voz hablada y cantada sobre atmósferas suaves y cálidas, Palola aportó un contraste emocional al entorno visual de la exposición, que reunió obras de reconocidos artistas latinoamericanos como Pablo Atchugarry, Jiménez de Heredia, Jorge Seguí, Julio Larraz y Carlos Medina.

Una artista que conecta desde la vulnerabilidad

Fiel a su sello artístico: vulnerable, empática y cálida, Palola compartió con los asistentes las historias detrás de sus canciones antes de interpretarlas. Abrió con una versión íntima de “Mar de tus Ojos”, tema nominado en 2025 a los Hollywood Independent Music Awards, y continuó con “Sismo”, acompañada por la artista Sam Velez. Su propuesta, basada en la introspección y el acompañamiento emocional, resonó especialmente en un público que busca sensibilidad en medio de la intensidad del Miami Art Week.

Inauguracion Forms In Space_Credito Obligatorio_©Foto_@rafaelguillen_009 Desde su debut, Palola ha construido una identidad poderosa, emocional y estética que ha conectado con el público. Cortesía

Miami Art Week 2025: un epicentro internacional para el arte

Cada diciembre, Miami y Miami Beach se transforman en un gran escenario de arte contemporáneo con la celebración del Miami Art Week, que reúne más de 20 ferias, entre ellas, Art Bassel, más de 1.200 galerías internacionales y miles de artistas, curadores y coleccionistas. La semana ofrece exposiciones, instalaciones, fotografía, diseño, performances y eventos paralelos que hacen de la ciudad uno de los centros culturales más dinámicos del mundo.

En este contexto de alto perfil, la presencia de una artista venezolana joven, con una sensibilidad sonora que invita a bajar el ritmo, resultó especialmente significativa.

Un 2024–2025 lleno de logros

Desde su debut, Palola ha construido una identidad poderosa, emocional y estética que ha conectado con un público que encuentra en su música un refugio para sentir y recordar que nadie está solo en lo que siente.

Su trayectoria reciente incluye reconocimientos nacionales e internacionales:

Festivegas de Oro 2024

Premio Platino – 13er Festival de Video Hispano

Doble Platinum – LIT Songwriting Awards

Destacada entre las 100 Venezolanas Influyentes 2024 (Todo Lo Chic)

Disco de Oro – 47 Festival de la Canción Latinoamericana de California

Tres medallas Bronze – Global Music Awards Honors 2025

Mara de Oro y Tacarigua de Oro USA 2025

N°1 en Spotify con “Lástima 2.0”

Varias posiciones N°1 en Record Report: Top 100, Baladas, Pop y Streaming

En 2025, además, debutó en el cine interpretando a “Texas” en la película El pez que fuma, donde también forma parte de la banda sonora con su tema “Desire”.

Música disponible

Sus canciones pueden escucharse en plataformas digitales y en su canal de YouTube @palola_music. Más información en www.palolamusic.com.