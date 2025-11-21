Panamá hace historia en los Premios Documentales IDA 2025

Por primera vez en la historia, Panamá tendrá presencia en los Premios Documentales IDA (IDA Documentary Awards), uno de los escenarios más influyentes del cine documental a nivel mundial. El colectivo de creadores Cine Animal representará al país en la 41.ª edición del certamen, que se celebrará en Los Ángeles.
¿Qué es la IDA?
La International Documentary Association (IDA) es una de las organizaciones más influyentes dedicadas al cine documental.
Con más de 40 años de trayectoria y miembros en más de 70 países, la IDA impulsa a realizadores de todo el mundo mediante programas de formación, fondos y alianzas internacionales. Su misión es fortalecer el ecosistema global del documental y promover obras de alto impacto.
Los Premios Documentales IDA
Los IDA Documentary Awards se enfocan exclusivamente en reconocer lo mejor del cine documental.
Por este certamen han pasado producciones galardonadas con el Óscar, como Searching for Sugar Man y Free Solo, así como documentales respaldados por plataformas y estudios como Netflix, HBO y National Geographic.
Un logro histórico para Panamá
Esta es la primera vez que una producción panameña compite en estos premios, marcando un hito sin precedentes para la cinematografía nacional.
En su edición número 41, la IDA recibió más de 550 documentales de 85 países, entre los cuales El Brujo: Julio Zachrisson se posicionó entre los finalistas por Mejor Banda Sonora Original.
La nominación no solo reconoce la labor de Cine Animal y del compositor Frédéric Filiatre, sino que también subraya el crecimiento del cine documental panameño y su capacidad para destacar en escenarios internacionales de alto nivel.
¿Contra quién compite Panamá?
En la categoría Best Original Music Score compiten:
- Sam Slater, por Divia (Ucrania, Polonia, Países Bajos).
- Mato Wayuhi, por Free Leonard Peltier (Estados Unidos).
- Matthew Dougherty, por Shuffle (Estados Unidos).
- Frédéric Filiatre, por El Brujo: Julio Zachrisson (Panamá).
- Afshin Azizi, por Writing Hawa (Francia, Países Bajos, Catar | First Hand Films, Icarus Films).