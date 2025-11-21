Panamá hace historia en los Premios Documentales IDA 2025

Frédéric Filiatre compuso 23 piezas musicales para la banda sonora original de la película.

Por primera vez en la historia, Panamá tendrá presencia en los Premios Documentales IDA (IDA Documentary Awards), uno de los escenarios más influyentes del cine documental a nivel mundial. El colectivo de creadores Cine Animal representará al país en la 41.ª edición del certamen, que se celebrará en Los Ángeles.

Durante su cuarta semana en cartelera, la banda sonora del documental El Brujo: Julio Zachrisson, compuesta por Frédéric Filiatre, fue nominada en la categoría Best Original Music Score (Mejor banda sonora original), un reconocimiento que destaca la calidad artística y técnica de la producción panameña. La música está disponible en un vinilo de edición limitada y en plataformas digitales como YouTube y Spotify.

Portada OST El Brujo La banda sonora se editó en un vinilo de colección limitada para conmemorar el estreno del documental.

¿Qué es la IDA?

La International Documentary Association (IDA) es una de las organizaciones más influyentes dedicadas al cine documental.

Con más de 40 años de trayectoria y miembros en más de 70 países, la IDA impulsa a realizadores de todo el mundo mediante programas de formación, fondos y alianzas internacionales. Su misión es fortalecer el ecosistema global del documental y promover obras de alto impacto.

Los Premios Documentales IDA

Los IDA Documentary Awards se enfocan exclusivamente en reconocer lo mejor del cine documental.

Por este certamen han pasado producciones galardonadas con el Óscar, como Searching for Sugar Man y Free Solo, así como documentales respaldados por plataformas y estudios como Netflix, HBO y National Geographic.

Un logro histórico para Panamá

IDA 41 Best Original Music Score Nominee Laurel En su cuarta semana en cines, El Brujo: Julio Zachrisson suma un nuevo laurel.

Esta es la primera vez que una producción panameña compite en estos premios, marcando un hito sin precedentes para la cinematografía nacional.

En su edición número 41, la IDA recibió más de 550 documentales de 85 países, entre los cuales El Brujo: Julio Zachrisson se posicionó entre los finalistas por Mejor Banda Sonora Original.

La nominación no solo reconoce la labor de Cine Animal y del compositor Frédéric Filiatre, sino que también subraya el crecimiento del cine documental panameño y su capacidad para destacar en escenarios internacionales de alto nivel.

¿Contra quién compite Panamá?

