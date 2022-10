¿Qué es de la vida del cantante Miguel Ángél? 

¿Qué es de la vida del cantante Miguel Ángel? el cantante que le dio vida con la canción Yo no te olvido a la novela de elCapo

Si crees que el cantautor panameño Miguel Ángel "El Mike" dejó de producir música pues, déjame informarte que no es así, ya que este cantante quien lleva 20 años de carrera artística no ha parado; a través de generaciones muchos corean sus canciones tal como "Tu volverás" (canción que le abrió las puertas para nuevas producciones) o " Yo no te olvido" con su romantic style ¿Qué es de la vida de Miguel Ángel? te ponemos al día.