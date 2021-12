Sech celebra los "28" siendo uno de losa artistas más influyentes del mundo

El panameño viene de estrenar el tema musical "Borracho" junto a Dj Khaled, que ingresó en el "Top Songs Debut USA", correspondiente a los días 26-28 de noviembre 2021 en Spotify. La canción ya cuenta con más de cuatro millones de vistas en YouTube.

En el listado de Spotify de temas debut aparecían: Rod Wave con "By Your Side"; Jessie Murph con "Always Been You"; Anuel AA con "Llorando en un Ferrari"; Denzel Curry, Gizzle, Bren Joy, Arcane, League of Legends con "Dynasties & Dystopia (from the series Arcane League of Legends"; Anuel AA, Eladio Carrion con "North Carolina"; $Not con "Go"; Sech, Dj Khaled con "Borracho"; Anuel AA con "McGregor"; Anuel AA con Real hasta la muerte" y Blueface, Blxst con "Chose Me".