SnowlandPTY abrirá pronto: cuánto costará el primer parque de nieve en Panamá y dónde estará

SnowlandPTY será el primer parque de nieve real en Panamá, del 12 de diciembre al 7 de enero con tubing, ski, caída de nieve y shows especiales.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Panamá vivirá una experiencia inédita con la llegada de SnowlandPTY, el primer parque de nieve real del país, que abrirá sus puertas del 12 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 en la Bodega 14 del Parque Logístico Los Pueblos, frente a Los Pueblos Mall, en la ciudad de Panamá.

El evento ofrecerá atracciones para todas las edades, incluyendo tubing, caída de nieve, zonas heladas y ski básico, además de ambientación con luces, música y una temática navideña inmersiva. También habrá chocolate caliente, gastronomía festiva, shows y actividades especiales durante toda la temporada.

El horario será de 4:00 p.m. a 11:00 p.m., y los visitantes podrán permanecer en el parque durante todo ese período. La entrada es válida únicamente para el día seleccionado.

Entradas y precios para ingresar al parque de nieve real

Los boletos están disponibles en snowlandpanama.com y se clasifican en tres categorías:

  • General: $18.00
  • Premium: $45.00
  • VIP: $75.00

Los niños de 6 años o menos entran gratis y no requieren ticket pagado. SnowlandPTY también ofrece descuentos automáticos según la cantidad de entradas adquiridas en una misma compra:

  • 4 entradas: 10% OFF
  • 5 entradas: 12% OFF
  • 6 o más entradas: 15% OFF

Los organizadores advirtieron que los precios incrementarán una vez finalice la preventa. El parque cuenta con amplio estacionamiento y espera convertirse en una de las principales atracciones de la temporada navideña en el país.

