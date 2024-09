Bob Levey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tekashi 6ix9ine recibe una orden de aprensión internacional ¿Por el caso de Yailin La Más Viral? Bob Levey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

¡Esto no tiene fin! Luego de las acusaciones de la cantante dominicana Yailin La Más Viral contra su ex pareja, el rapero Tekashi 6ix9ine, por supuesto robo millonario y violencia doméstica, el artista ha recibido una orden de aprensión pero no precisamente por este caso.