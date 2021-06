Tom Cruise solo tiene tres semanas para acabar de rodar "Misión Imposible 7"

Según una nueva filtración informativa, para poder cumplir con este objetivo el proceso de grabación de la cinta debería finalizar en solo tres semanas, algo improbable a día de hoy dadas las particularidades de este último parón y sin olvidar que posteriormente se iniciaría la siempre tediosa etapa de postproducción. En cualquier caso, el astro de Hollywood no cejará en su empeño de llegar a la meta a tiempo, ya que en otoño tendrá que comenzar la gira promocional de otro de sus estrenos más mediáticos: 'Top Gun: Maverick'.



"'Misión Imposible' ha sido golpeada por un sinfín de retrasos, así que ahora existe una presión enorme para que todos acaben la película lo antes posible. Tom y su equipo se están tirando de los pelos, porque el objetivo no parece viable. Y es que parte del equipo técnico y de los constructores de sets ya tienen otros proyectos agenciados que deben empezar pronto. Por si eso no fuera suficiente, Tom tiene sus propios conflictos de calendario debido a sus otros estrenos", ha revelado una fuente al diario británico The Sun.

