EFE • 14 Abr 2020 - 04:25 PM

Confinada en Miami durante la pandemia del coronavirus, Rosalía fue la invitada especial este martes en la radio estadounidense Beats 1, donde puso algunas de sus canciones preferidas de flamenco y reveló que su esperada colaboración con Billie Eilish está "casi terminada".

"En las últimas dos semanas he intentado terminar la colaboración con Billie Eilish", dijo la estrella española en esta emisora digital.

Publicidad

"Me parece que ya está cerca. Creo que los arreglos los acabé ayer. Siento que la producción, el diseño de sonido, está casi terminado, así que solo necesito que Billie me mande su parte vocal y que ellos (Billie Eilish y su hermano Finneas) me envíen las ideas que quieran añadir porque ya estamos ahí", agregó.

Rosalía, que a finales de marzo presentó el tema "Dolerme", compartió hoy con sus fans una "playlist" (lista de reproducción) de algunas de sus canciones preferidas, con una especial atención al flamenco.

Así, sonaron en Beats 1 Los Chichos ("Ni más ni menos"), Camarón de la Isla ("Como el agua") o El Niño de Elche ("El prefacio de la malagueña de El Mellizo").

Pero la sesión preparada por Rosalía también miró a otros horizontes musicales, desde el barroco de Johann Sebastian Bach (fuga "St. Anne" en Mi bemol Mayor) al R&B de Frank Ocean ("Cayendo") pasando por el punk de Sid Vicious ("My Way"), el góspel de Aretha Franklin ("Amazing Grace") o el reguetón de La Goony Chonga ("Duro 2005) y Bad Bunny ("Safaera")

Rosalía también dijo hoy que tenía previsto lanzar en marzo una nueva colaboración con Travis Scott (juntos ya editaron “HIGHEST IN THE ROOM" en 2019) y adelantó que es un tema "superagresivo" y destinado a los clubs.

Sin embargo, Rosalía consideró que esta canción, que "ya está terminada" y que también tiene hecho el videoclip, no era apropiada ahora, por lo que apostó por lanzar "Dolerme" en su lugar.

"Esta canción con Travis Scott tiene una energía que es muy específica para un momento concreto y no sentía que era lo correcto presentarla ahora, no sentía que estaba conectada con lo que está pasando en el mundo en este momento", indicó.

Por otro lado, y como parte de esta entrevista con el periodista y DJ Zane Lowe, Rosalía confesó que le resulta difícil concentrarse por el confinamiento en Miami en estos momentos, admitió que echa de menos a su familia en Barcelona y dijo que tiene muchas ganas de abrazar a su madre y su hermana.

"Gracias a Dios, estamos todos a salvo", contrapuso.