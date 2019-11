SHOWBIZ • 8 Nov 2019 - 10:25 AM

El cantante y actor Nick Jonas no ha dudado en despejar por completo su agenda de cara a la semana -la del 1 de diciembre- de su primer aniversario de boda con la actriz Priyanka Chopra: todo ello a fin de poder disfrutar de unos días de descanso y romanticismo en la intimidad de su hogar y, asimismo, para hacer las delicias de su flamante esposa con la bonita "sorpresa" que le tiene preparada para su gran día.

"Haremos un parón con la gira para poder estar un tiempo juntos y celebrar nuestro aniversario. No puedo decir qué vamos a hacer exactamente porque lo estoy organizando yo y es una sorpresa. Si ella está viendo esta entrevista, mejor será que me quede callado", ha bromeado el artista en conversación con 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

A la hora de hacer balance de los doce meses que han transcurrido desde que dejara la soltería, el también integrante de los Jonas Brothers, quienes resucitaron la banda poco después del enlace de Nick y tras casi siete años separados, no ha dudado en calificar esta etapa como una "auténtica locura" en el sentido más positivo de la expresión, gracias a las satisfacciones que ha venido recibiendo tanto a nivel profesional como sentimental.

"Ha sido una auténtica locura de año, se me ha pasado volando y todavía no me creo que estemos hablando de un año entero. Ha sido una locura, tanto para ella como para mí, probablemente el año más loco de todos. Pero ante todo ha sido genial porque todo gira en torno a nuestra vida en común. Es nuestro centro de gravedad", ha añadido el que fuera ídolo infantil de la factoría Disney.