Marianelis Vargas los invita a la Gala Folclórica “Orgullo de mi Tierra”

Ella es el "Orgullo de mi Tierra" La Muñeca Tableña S.R.M. Marianelis Vargas González te invita a que la acompañes a su Gran Gala Folclórica y disfrutemos la esencia, tradición y costumbres de nuestro pueblo. Día: Sábado 30 de noviembre Lugar: Coop. Gladys B. De Ducasa, Ciudad de Las Tablas. Hora: 7:00 pm Colaboración: B/. 20.00 (incluye cena) TE ESPERAMOS! Solicita tu boleto al: 6242-2632 #YoSoyCalleArriba #LaMuñecaTableñaSeDepide #ElRostroSinRival #La66 #LaReina #LaMuñecaTableña #ElRostrodelTriunfo19 #VivaCalleArriba