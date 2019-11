Showbiz • 11 Nov 2019 - 11:34 AM

Puede que hoy en día Ronnie Wood se mantenga en plena forma a sus 72 años tras haber abrazado un estilo de vida muy saludable al que, sin duda, ha contribuido notablemente su papel de esposo devoto y padre de seis hijos. Sin embargo, el legendario guitarrista de los Rolling Stones jamás olvidará el período tan "oscuro" que atravesó debido a su adicción a las drogas y al alcohol: una experiencia de la que, por otro lado, se siente muy agradecido por la lección de vida que le proporcionó una vez superada.

"Fue algo horrible, una de las etapas más duras de mi vida. Pero en retrospectiva, diría que no cambiaría nada de lo que ocurrió, fue el inicio de un proceso por el que tenía que pasar. Cuando eres un adicto no eres consciente del lugar tan oscuro en el que te encuentras, pero cuando lo superas y miras atrás, te das cuenta y dices: 'Jod**, es terrible'. He tenido mucha suerte", se ha sincerado el incombustible artista al diario Daily Mirror.

Otro de los contratiempos que le llevó a actuar con más responsabilidad en relación con su estado de salud, como él mismo ha confesado en su entrevista, fue la detección de un cáncer de pulmón hace solo dos años: una dolencia de la que afortunadamente consiguió librarse tiempo atrás, pero que ahora le ha hecho tomarse mucho más en serio las preceptivas pruebas médicas.

"Tuve suerte de que pudieran eliminar el cáncer de mi pulmón izquierdo y evitar así que se extendiera por otras partes de mi cuerpo. El otro día fui a una revisión y estoy completamente limpio. Pero hay que seguir con las pruebas. Tengo que hacerme un test cada seis meses, y la verdad es que merece la pena", ha asegurado el polifacético músico.