Pocas horas antes de recibir un más que merecido premio Ondas por su interpretación de Pablo Ibar en la miniserie 'El corredor de la muerte', el actor Miguel Ángel Silvestre no tuvo reparo en atender a los medios de comunicación congregados en una comida previa para agasajar a los premiados y, sobre todo, en responder con total naturalidad a las preguntas que le dirigieron con respecto a su -siempre discreta- vida sentimental.

Sin embargo, en esta ocasión algunos reporteros optaron por dejar de lado esa relación tan especial que mantiene con la modelo y actriz Patricia Guirado para, en su lugar, recordar al intérprete aquellos rumores que solían circular, hasta hace relativamente poco, sobre un hipotético romance previo con Paula Echevarría, con quien mantuvo una bonita historia de amor -en el plano de la ficción- cuando ambos protagonizaban la célebre serie de televisión 'Velvet'.

En este sentido, el artista castellonense no quiso centrarse tanto en el carácter ficticio de tales conjeturas, sino más bien en las dudas que le embargaron en su momento a la hora de decidir cómo desmentirlas en público. De esta forma, Miguel Ángel reveló que había llegado a considerar la idea de emitir un comunicado o recurrir a las redes sociales para negar semejante teoría, hasta que su representante le aconsejó que no se molestara siquiera en alimentar las habladurías.

"Cuando salen estos rumores, es inevitable tener el impulso de decir algo, de escribir algo... Porque lo lees y dices: 'Por el amor de Dios'. Pero tengo gente muy cabal en mi entorno que me dice: 'No tienes que decir nada, tranquilo'", aseguró Miguel Ángel a las puertas del edificio barcelonés donde tenía lugar el evento. Pero antes de despedirse, el artista no dudó en romper una lanza en favor de su buena amiga, ya que los citados rumores comenzaron cuando la asturiana estaba todavía casada con David Bustamante, y destacar de ella sus profundos "valores familiares".

"Paula es mi hermana desde el primer día que la conocí, ya sabíamos que íbamos a compartir ese periplo. Es una mujer a la que respeto y admiro mucho por los valores familiares que tiene, entre otros, y el único beso que nos hemos dado ha sido porque estaba escrito en un guion. No sé qué más puedo decir, pero es así", añadió para zanjar de una vez por todas la cuestión.