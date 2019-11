Elton John tuvo que aprender a andar otra vez tras su grave enfermedad de hace dos años

Showbiz • 19 Nov 2019 - 12:54 PM

El incombustible Elton John no ha dejado de demostrar en tiempos recientes que, a pesar de los graves problemas de salud experimentados a lo largo de esta década, sigue exudando una contagiosa vitalidad y energía sobre los escenarios en el marco de su actual gira mundial de despedida.

Sin embargo, el cantautor británico ha querido sincerarse ahora sobre el miedo que sintió ante la posibilidad de perder la vida cuando, después de someterse a una operación ligada al cáncer de próstata que le había sido diagnosticado hace dos años, sufrió una fuerte infección que, además, le obligó "literalmente" a aprender a caminar de nuevo.

"Tuve que aprender a andar otra vez, literalmente, estuve extremadamente enfermo y pensaba que podía morir en cualquier momento. No paraba de decirle a mis médicos: 'Por favor, no me dejéis morir. Quiero ver crecer a mis hijos'", ha confesado el intérprete, padre de dos niños junto a su marido David Furnish, en un programa especial que ha grabado para la BBC.

El astro de la música también ha recordado uno de los motivos que explican por qué su estado empeoró notablemente cuando ya se encontraba en medio de su tratamiento contra la enfermedad, el cual no es otro que su intención de seguir adelante con un concierto que ofrecía en Las Vegas en un momento en que su colon se había inflamado peligrosamente.

"Afortunadamente he sobrevivido y ahora estoy muy bien. Pero nunca olvidaré el día en que estaba en pleno escenario, en Las Vegas, con muchísimo dolor y porque se había empezado a acumular líquido dentro del colon. Terminé el recital y poco después ya me encontraba con un pañal puesto y recién operado en el hospital", reza otro extracto de la entrevista que ha concedido al presentador Graham Norton para el espacio 'Elton John: Uncensored' que se emitirá próximamente en televisión.