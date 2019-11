John Legend está encantado con su título de "hombre más sexy del mundo"

Showbiz • 21 Nov 2019 - 10:13 AM

A diferencia de la preocupación y el nerviosismo que le invadían en las horas inmediatamente posteriores a su nombramiento como el hombre más sexy del mundo, un título que ofrece anualmente la revista People, el cantante John Legend parece estar ahora mucho más relajado con respecto a la presión y a esas expectativas tan altas que, como él mismo aseguraba en su momento, acarrearía la concesión de semejante distinción.

"La verdad es que me estoy divirtiendo, me lo estoy pasando genial con todas las reacciones que ha provocado y también estoy muy agradecido a People por el reconocimiento. No me puedo quejar de la semana que he tenido", ha explicado entusiasmado el intérprete de 'All of Me' a la citada publicación, justo antes de admitir, sin embargo, que no permitirá que las alabanzas se le suban a la cabeza o incrementen demasiado su nivel de autoexigencia.

"Sigue implicando bastante presión, por supuesto, porque no deja de ser un título muy pesado. Es que estamos hablando del hombre más sexy del mundo. Obviamente, se supone que no debes tomártelo al pie de la letra y pensar que lo eres de forma universal, pero te sigue poniendo el listón muy alto, ¡y más cuando sucedes a Idris Elba!", ha añadido en su entrevista.

Como ha revelado el propio John Legend, su esposa Chrissy Teigen también afronta con sentimientos encontrados el galardón que ha recibido el intérprete a sus 40 años de edad, pero ante todo tratará de sacarle el máximo partido a la situación debido a que, dentro de solo un año, la corona pasará irremediablemente a otra persona.

"También se está divirtiendo mucho y está sinceramente muy feliz por mí. Sabía perfectamente que podría ser un regalo envenenado si se gestionaba con demasiada seriedad, porque siempre va a haber gente que critique la decisión y que te haga cuestionarte a ti mismo. Lo importante es ser consciente de que siempre habrá reacciones positivas y negativas a todo lo que pase", ha sentenciado.