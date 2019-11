SHOWBIZ • 22 Nov 2019 - 08:55 AM

La pareja formada por Paula Echevarría y Miguel Torres romperá este año con esa tradición que, hasta ahora, les llevaba a disfrutar cada diciembre del encendido de luces navideñas de la ciudad de Málaga, donde residía el exfutbolista hasta su retirada del pasado mes de julio, y a pasar ese puente previo a la llegada de las fiestas en Marbella, donde el madrileño contaba con una segunda residencia.

Como ha explicado la propia intérprete a su paso por la ceremonia de entrega de los premios a los hombres del año, galardones que entrega anualmente la edición española de la revista GQ, en esta ocasión los dos enamorados distribuirán sus vacaciones invernales entre Madrid y Asturias, la tierra natal de la intérprete, con el objetivo de sacar el máximo partido a la compañía de sus respectivas familias.

"Las pasaremos entre Madrid y Asturias, a repartirse", ha revelado la artista en su breve encuentro con los periodistas y justo antes de explicar por qué Málaga no se encuentra en esta ocasión entre sus destinos navideños. "No, a Málaga no, si no tenemos familia allí ninguno", ha señalado segundos antes de abandonar la alfombra roja del evento.

Además de responder de forma muy escueta a las preguntas que le han dirigido los informadores sobre su convivencia con Miguel, quien se mudó este mismo verano a la casa que la estrella televisiva se hizo construir a las afueras de la capital tras su divorcio de David Bustamante, la que fuera protagonista de 'Velvet' ha querido resumir, con su entusiasmo habitual, todas las satisfacciones que ha venido recibiendo de su chico desde que ambos lo apostaran todo a su ya sólida historia de amor.

"Miguel es un hombre cariñoso, espontáneo, yo siempre le he definido como un niño con lo bueno y lo malo. En estos años he pasado más tiempo con él que en mi casa, lo conozco muy bien, tenemos mucha confianza y nos queremos mucho, la verdad. ¡Estoy muy feliz, gracias!", ha asegurado con una sonrisa en los labios.