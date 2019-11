SHOWBIZ • 28 Nov 2019 - 10:01 AM

El año que está a punto de terminar ha sido uno de los más variados y prolíficos en la larga trayectoria de la actriz Paz Vega, ya que además de participar en la última cinta de la saga 'Rambo' y en otra producción de Hollywood llamada 'Thirty Minute' -todavía pendiente de estreno-, la intérprete sevillana se encargó de recoger el testigo de la legendaria María Rubio para interpretar a la villana Catalina Creel en una nueva adaptación de la emblemática telenovela 'Cuna de lobos'.

Como suele ocurrir durante estos períodos en los que se acumula tanto trabajo, la estrella alberga sentimientos encontrados que han salido rápidamente a relucir al tiempo que hacía balance de este casi marchito 2019. En este sentido, Paz ha asegurado que se siente muy satisfecha de todos los proyectos en los que se ha embarcado, pero tampoco ha querido ocultar lo "difícil" que le ha resultado mantenerse tanto tiempo alejada de los suyos.

"Ha sido un año de muchos viajes, de mucho trabajo. He estado mucho tiempo fuera de mi casa, así que lo que más me apetece ahora es estar en casa, en zapatillas o en pijama y ya está, sin hacer nada especial", ha asegurado con su naturalidad habitual sobre los planes, o la ausencia de ellos más bien, con los que encara la próxima llegada de las fiestas navideñas.

"Mi balance siempre es positivo porque no me puedo quejar, de nada, pero sí ha sido un año muy intenso. Ha habido momentos difíciles y duros para mí porque he estado mucho tiempo fuera de mi casa, concretamente cinco meses. En esos cinco meses he visto a mis hijos, creo, 19 días. Y eso ha sido muy duro para mí", ha añadido sobre los pequeños Orson, Ava y Lenon, fruto de su sólido matrimonio con Orson Salazar.

Al margen de esa complicada dinámica familiar, lo cierto es que Paz Vega no podría sentirse más "agradecida" de que la cadena Televisa confiara en ella para interpretar un papel de semejante magnitud en 'Cuna de lobos', ya que tanto el personaje como la serie original siguen ocupando un lugar muy especial en la cultura popular mexicana.

"Ha sido un honor interpretar a Catalina, un gran personaje con el que había que poner toda la carne en el asador para conseguir que la gente empatizara con ella y no la viera como un personaje tan malvado, ha apuntado a su paso por un evento promocional de Amazon. "Estuve cinco meses atada a México con un proyectazo increíble, un personaje maravilloso, y en ese sentido estoy muy agradecida. Pero ha sido un año de altibajos", ha sentenciado.