SHOWBIZ • 4 Dic 2019 - 03:27 PM

Al margen de la necesidad de sacar el máximo partido a las ventajas y facilidades derivadas del comercio electrónico, especialmente en los tiempos que corren, la actriz y empresaria Eva Mendes no está en absoluto dispuesta a renunciar a las tiendas físicas a fin de optimizar el presupuesto de sus colecciones de ropa para la firma 'New York & Company'.

De hecho, la intérprete se considera "afortunada" de que sus prendas puedan ser exhibidas en los escaparates de boutiques y demás establecimientos, ya que de esta forma contribuyen a la supervivencia de una "especie en peligro de extinción" que, al mismo tiempo, marcó su infancia y adolescencia en la Miami de los años 80 y 90.

Publicidad

"Crecí en las décadas de los ochenta y noventa, y en cuanto cumplí los doce años, mi madre ya me dejó salir con las amigas por el centro comercial, el cual estaba muy cerca de casa", ha recordado la esposa de Ryan Gosling, madre de Esmeralda y Amada junto al intérprete, en una entrevista a HOLA USA!

"Vengo de una familia cubana muy estricta, solo se me permitía socializar en el centro comercial. Así que el hecho de que mis creaciones estén en un edificio de verdad significa mucho para mí y me hace sentir afortunada. Son una especie en extinción", ha añadido Eva en la misma conversación.

La polifacética artista también ha aprovechado la ocasión para acreditar a su madre y a sus hermanas mayores, entre otros referentes, como las principales responsables de que siempre haya sentido una pasión irrefrenable por la moda y, en especial, por aquellos estilismos más representativos de la comunidad latina y de sus grandes iconos estéticos.

"Mi madre siempre ha sido mi gran fuente de inspiración, me ha ayudado a conocer mejor a esas personalidades [del mundo hispano] de las que yo no sabía nada cuando era pequeña. He recibido muchas ideas de las mujeres latinas de aquella época, de las que mi madre y yo hablamos constantemente y a las que por supuesto admiramos. Y eso también nos ayuda a nosotras a estrechar lazos", se ha sincerado.