Cardi B desvela qué le hará a su marido si vuelve a serle infiel

Showbiz • 10 Dic 2019 - 09:24 AM

La ruptura de Cardi B con su marido Offset y sus esfuerzos posteriores para tratar de salvar su matrimonio, que incluyeron grandes gestos románticos del componente del trío Migos para hacerse perdonar por sus infidelidades, se desarrollaron de la manera más pública posible debido a que la propia cantante se encargó de anunciar la noticia e ir comentando los rumores al respecto en tiempo real a través de sus redes sociales

Eventualmente decidieron darse una segunda oportunidad, pero no sin que antes ella le dejara muy claro al padre de su única hija cuáles serían las consecuencias, que implicarían aparentemente cierto grado de violencia física, si alguna vez volvía a traicionar su confianza.

"Creo en la importancia de saber perdonar. Recé para tomar una decisión. Mi marido y yo también rezamos juntos e incluso hablamos con un cura. Al final llegamos a la conclusión de que somos nosotros dos contra el mundo. Él me apoya en todo, y yo igual, así que cuando eres infiel, estás traicionando la confianza de la persona que ha estado siempre ahí para ti. ¿Por qué harías algo así? Hemos llegado a un acuerdo muy claro: para mí, la monogamia es la única opción. Y le patearé el cu** si vuelve a engañarme", ha afirmado la artista en una nueva entrevista Vogue.

Por otra parte, Cardi también ha aprendido a ignorar las opiniones de terceras partes cuando se trata de valorar el comportamiento de su marido.

"Lo que más me molesta es que todo el mundo actúa como si sus relaciones personales fueran perfectas, al menos en las redes sociales... Y me parece una locura. Yo conozco a un montón de mujeres y siempre hay alguna hablando de lo mucho que quiere a su hombre, pero quejándose al mismo tiempo de que él no cuenta con ninguna estabilidad financiera o que no se lleva bien con su madre, o que el sexo ya no es tan bueno como al principio. ¡Todos tenemos problemas!", ha recordado.