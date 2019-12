SHOWBIZ • 12 Dic 2019 - 09:47 AM

La cantante Chenoa se dispone a cerrar uno de los años más prolíficos de su vida, tanto a nivel personal como profesional, de la mejor manera posible. Y es que, como ella misma ha revelado a través de Instagram, la intérprete ya se encuentra inmersa en los preparativos del enlace que, dentro de unos meses, le unirá en matrimonio al doctor Miguel Sánchez Encinas: un "proyecto" que encara "en paz y feliz".

"Mi mejor proyecto con la máxima felicidad. En paz, feliz y muy ilusionada... No hay ruidos, solo sonrisas", ha escrito la artista mallorquina en su espacio personal junto a una foto en la que aparecen bolígrafos, rotuladores y, sobre todo, la imagen de una mano sosteniendo un ramo de flores y con un anillo en el dedo anular.

Además de generar un sinfín de comentarios procedentes de amigos y admiradores, la mallorquina también se ha asegurado de recibir una llamativa respuesta de su flamante prometido, el cual no suele estar muy presente en la esfera virtual. "Huelo a boda", le ha dirigido este en tono cariñoso para, justo después, brindarle un consejo en forma de cita de Eduardo Galeano. "No te tomes en serio nada que no te haga reír".

Más allá del entusiasmo que se desprende de su futuro paso por el altar, lo cierto es que Chenoa no podrá dedicarse estos días, al menos por completo, a la ilusionante tarea de organizar su boda, ya que este mismo jueves ha sido captada por los fotógrafos en una estación de tren y minutos antes de embarcar en el Ave que le trasladará a Granada, donde ofrecerá un concierto mañana viernes.