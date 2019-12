Liam Payne vuelve a marcar distancias con Harry Styles

Showbiz • 12 Dic 2019 - 01:18 PM

Han pasado solo unos días desde que Liam Payne revelara que había mantenido un encuentro fortuito pero muy cordial con su excompañero de One Direction Harry Styles y, en consecuencia, que su propuesta de reunir de nuevo a la banda dentro de, aproximadamente, un par de años seguía por tanto en pie.

Sin embargo, el artista se dispone ahora a sorprender a propios y ajenos con unas rotundas declaraciones que, entre otras cosas, le han servido para marcar distancias con su antiguo socio, del que asegura que cada vez le cuesta más reconocerle en todos los sentidos.

"Le envuelve un halo de misterio en relación con el personaje en que se ha convertido en estos últimos años. El otro día estaba viendo unas fotos de él y pensé: 'Ya no sabría qué decirle aparte de un 'hola' y un 'cómo estás'", ha asegurado tajante en conversación con la revista The Face.

Se desconoce por el momento si el excompañero sentimental de Cheryl Tweedy, con quien tiene un hijo de dos años llamado Bear, se refiere concretamente a las instantáneas que se han publicado ya de Harry en el marco de la campaña promocional de su nuevo disco, 'Fine Line'. En cualquier caso, Liam ha dejado patente que los atuendos setenteros que ha venido luciendo el británico desde hace un par de años no son precisamente de su gusto.

"No sé, sinceramente yo no me veo poniéndome eso, parecería un jod***... Me vería muy raro con esas pintas", ha explicado titubeante en la misma entrevista para, justo a continuación, insistir en las profundas diferencias de criterio que, en el plano musical, le separan ahora de quien fuera su compañero de grupo. " Solo hay que comparar las cosas que hago yo con las que hacen él para ver que somos diametralmente opuestos. Diría que soy la versión 'anticristo' de lo que representa Harry", ha sentenciado.