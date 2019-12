SHOWBIZ • 13 Dic 2019 - 02:10 PM

Tras cerrar hace unos meses ese capítulo sentimental que compartió durante dos años con el actor Levi Meaden, la actriz Ariel Winter, conocida por su participación en la exitosa comedia 'Modern Family', habría abierto uno nuevo junto al también actor Luke Benward, según se desprende del testimonio de varias fuentes que habrían avistado a la pareja en actitud cariñosa por las calles de Los Ángeles.

"Está claro que son pareja, ya que no dejaron de intercambiar gestos de afecto durante toda la noche. No paraban de abrazarse y él no dudó en agarrarla por la cintura. También se sacaron varios selfies a lo largo de la velada", ha asegurado un testigo al portal de noticias E! News sobre la cita de la que habrían disfrutado este miércoles.

Según los mismos informantes, la joven de 21 años y su aparentemente nuevo novio, de 24, habrían degustado una suculenta cena en uno de los locales de moda del distrito de West Hollywood, 'Delilah', y aunque por ahora no han trascendido imágenes del momento, desde luego su presencia y su lenguaje no verbal no habrían pasado precisamente desapercibidos para el resto de comensales.

"Salieron de Delilah a eso de las dos menos cuarto de la madrugada, y mientras esperaban a que llegara su taxi, acariciaban sus espaldas y se tomaban de la mano con frecuencia", ha añadido otro confidente sobre el ilusionante idilio que viviría la estrella televisiva.