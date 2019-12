¿Qué sabe Tamara Falcó de la supuesta nueva paternidad de Enrique Iglesias?

Showbiz • 13 Dic 2019 - 10:44 AM

Han pasado solo unos días desde que el cantante Enrique Iglesias ofreciera un espectacular concierto el único en España de su actual gira mundial en la ciudad de Madrid al que, además de decenas de miles de espectadores, acudió buena parte de sus familiares residentes en la capital de España. Poco después del recital, Tamara Falcó publicaba una imagen junto a su hermana Ana Boyer y el citado intérprete para presumir de la animada cena de la que habían disfrutado todos.

Evidentemente, no ha trascendido ningún detalle sobre los temas que los tres cuatro en realidad, ya que también se encontraba Fernando Verdasco, marido de Ana trataron durante su salida nocturna, pero al mismo tiempo cabría pensar que, de ser ciertos los rumores, Enrique habría hablado con sus hermanas sobre su próxima paternidad.

La teoría de que el tercero de los hijos de Julio Iglesias y su esposa, la extenista Anna Kournikova, podrían esperar un nuevo retoño ya son padres de los mellizos Nicholas y Lucy empezó a difundirse a toda velocidad esta misma semana después de que el programa de Telemundo "Al Rojo Vivo" compartiera el testimonio de varios viandantes que habrían divisado a la antigua deportista luciendo una abultada barriguita en Miami. Por el momento, sin embargo, no existen pruebas gráficas que den validez a las conjeturas.

En cualquier caso, los reporteros del otro lado del Atlántico no han podido resistirse a la posibilidad de aclarar de una vez por todas este espinoso asunto recurriendo a la más extrovertida de las hermanas de Enrique, la mencionada Tamara, quien ha sido abordada en plena calle para que ofreciera sus impresiones -en forma de confirmación o desmentido- sobre la hipotética llegada de un nuevo sobrino.

"No, yo de eso no sé nada", se ha limitado a contestar la hija de Isabel Preysler visiblemente incómoda, quizá por la necesidad de mantener la supuesta paternidad de su hermano en el más estricto secreto o, quién sabe, porque realmente no ha recibido información alguna -sea la que sea- del entorno de Enrique y Anna.