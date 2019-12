Showbiz • 17 Dic 2019 - 01:04 PM

No es ningún secreto que la cantante Ellie Goulding se codea desde hace años con la monarquía británica: además de haber actuado en la boda del príncipe Guillermo y su esposa Catalina, también se la relacionó sentimentalmente con el príncipe Enrique antes de que este conociera a su actual esposa Meghan Markle y en la actualidad mantiene un estrecho trato con las princesas Eugenia y Beatriz, que no quisieron perderse su enlace con Caspar Jopling el pasado mes de agosto.

Su relación con las dos hijas del príncipe Andrés y Sarah Ferguson va mucho más allá de una relación superficial resultado de moverse en los mismos círculos sociales, como acaba de quedar claro durante la entrevista que Ellie ha concedido en el programa "Michael McIntyre's Big Show". Como parte de una broma a sus allegados, la estrella del pop permitió que el presentador enviara a todos sus contactos un mensaje pidiéndoles ayuda para componer una canción acerca del momento en que se conocieron.

Lo que no se esperaba casi nadie era que Beatriz, a quien ella definió simplemente como una "gran amiga" pero reconociendo que formaba parte de la realeza, respondiera rápidamente con un improvisado poema que resumía el cariño que siente hacia Ellie de la siguiente manera: "A mi querida amiga, a quien aprecio tantísimo. Me siento tan afortunada, claramente adoro a esta chica. Desde las charlas sobre bodas a las noches de sábado, admiro a esta mujer con todo mi ser. En realidad no ha habido ningún momento en que nuestra amistad haya podido resumirse en una sola rima".

Claramente, sus palabras consiguieron emocionar a la artista, que probablemente no esperaba un aluvión de piropos como ese.