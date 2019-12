SHOWBIZ • 19 Dic 2019 - 07:47 AM

No, no han vuelto pese a los rumores constantes que apuntan a que su reconciliación podría materializarse oficialmente en cualquier momento, pero eso no significa que la expareja formada por Kylie Jenner y Travis Scott vaya a poner fin a aquellas dinámicas tan cordiales y armoniosas que les han venido definiendo desde su separación del pasado mes de octubre, las cuales consideran imprescindibles para garantizar el bienestar integral de su pequeña Stormi Webster.

Eso explica, entre otras cosas, que la joven empresaria haya invitado al rapero a todos y cada uno de los eventos que la familia Kardashian está planeando de cara a las inminentes fiestas navideñas, tanto por su condición de padre de la pequeña como, todo sea dicho, por la relación tan estrecha que le une a la estrella televisiva y al resto del mediático clan Kardashian.

"Travis y Kylie están en muy buenos términos y no se van a separar en todo el período navideño. Travis asistirá como uno más a todas las reuniones familiares de los Kardashian y Kylie está muy contenta de que sea así. La Navidad es una época eminentemente familiar, de esas que generan recuerdos de por vida, y Kylie y Travis siempre serán una familia al margen de lo que ocurra en el plano sentimental", ha señalado un informante al portal E! News.

Como suele ocurrir con otras exparejas bien avenidas, Kylie no está dispuesta a permitir que el músico deje de estar tan presente como ella en el día a día de Stormi, por lo que hará todo lo posible para que su "pequeña familia de tres" siga tan unida como antaño: todo ello con independencia de que, en algún momento del futuro, cualquiera de las dos partes se anime a rehacer su vida amorosa, según las mismas fuentes.