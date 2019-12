Lea Michele considera todo un honor haber logrado ofender a Lindsay Lohan

Showbiz • 23 Dic 2019 - 08:52 AM

Los seguidores de Lindsay Lohan ya están más que acostumbrados a que la antigua estrella infantil se meta en polémicas que no la incumben sin venir a cuento, bien sea criticando en Instagram el vestido que Zendaya llevó en la última gala del Met por considerarlo una copia del que Claire Danes había lucido tres años antes o conectándose a un directo de Taylor Swift en esa misma plataforma solo para enviarle comentarios a cada cual más extraño que iban del "eres maravillosa" a "deberías hacer caso a tus fans" o "mi madre también estuvo en 'Cats'".

El pasado mes de abril le llegó el turno a Lea Michele de sumarse a ese exclusivo club de celebridades que han logrado ofender a la pelirroja por un motivo u otro. En su caso, el gran "pecado" de la antigua protagonista de la serie "Glee" fue haber sido seleccionada para interpretar a la protagonista de "La Sirenita" en una producción organizada por el anfiteatro Hollywood Bowl. No es ningún secreto que la princesa Ariel es el papel soñado de Lindsay y no le hizo ninguna gracia que este fuera a parar a manos de Lea, como dejó bien claro cuando reaccionó al anuncio de su fichaje en Instagram con "¿Huh?" cargado de incredulidad.

Sin embargo, la aludida se ha tomado como un alago ese comentario y no le guarda ningún rencor. "Ya lo sé, vi lo que había dicho", ha desvelado a su paso por el programa de Andy Cohen cuando le preguntaron acerca de su relación con Lindsay. "Me parece muy interesante. Anunciaron que iba a cantar la parte de Ariel en Hollywood Bowl y ella comentó algo así como '¿qué?', o algo por el estilo. Me pareció todo un honor, la verdad. Ser insultada [por Lindsay Lohan]... ¡es un clásico!".