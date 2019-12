SHOWBIZ • 31 Dic 2019 - 08:20 AM

Puede que la actriz Emma Thompson conserve prácticamente intactas la energía y la vitalidad que tanto le caracterizan en sus apariciones públicas, sin olvidar que sus 60 años de vida no le convierten precisamente en una anciana, pero eso no ha sido obstáculo para que la estrella de cine lleve mucho tiempo reflexionando sobre su propia mortalidad y que, en consecuencia, se considere "extremadamente afortunada" de seguir con vida tras haber sufrido varios varapalos personales en ese sentido.

"Creo que soy extremadamente afortunada de estar con vida porque mi padre murió cuando solo tenía 53 años. Y eso se debió a la pobreza, al consumo de cigarrillos y a una mala dieta. Y en tiempos recientes he perdido muy buenos amigos también, demasiado pronto, como Alan Rickman y mi cuñada [Clare Wise]. Eso me hace pensar que quizá no me quede mucho más tiempo, nunca se sabe, ¿verdad?", se ha sincerado en conversación con la revista OK!

Otra de las razones que la llevan a hablar con tanta naturalidad sobre el fin de la vida terrenal, como ella misma ha asegurado durante su entrevista, reside precisamente en la necesidad de irse preparando mentalmente para lo inevitable, ya que al menos en su caso resultará muy positivo irle restando dosis de dramatismo en la medida de lo posible.

"No quiero ser inmortal y además creo que es muy importante que vayamos teniendo en cuenta que irremediablemente vamos a morir, y para ello es imprescindible hablar un poco del tema. ¿Por qué nos asusta tanto hablar de ello? Tengo 60 años y pienso que hablar de la muerte no es incompatible con aportar energía positiva al mundo", ha sentenciado.