SHOWBIZ • 31 Dic 2019 - 07:49 AM

El músico Ronnie Wood ha vuelto a expresarse con total sinceridad sobre los beneficios y, por supuesto, también sobre las dificultades derivadas de su decisión de dejar para siempre las drogas y el alcohol que marcaron su día a día hasta hace unos diez años: una cambio de tendencia del que no podría sentirse más orgulloso ahora que vuelve a gozar de una salud de hierro y, asimismo, de plena claridad mental.

En esta ocasión, el guitarrista de los Rolling Stones ha querido centrarse en los mensajes algo contrapuestos que recibió de sus compañeros de banda cuando empezó su período de sobriedad. Mientras que el vocalista y líder de la formación, Mick Jagger, le apoyó encarecidamente en su objetivo, el siempre irreverente Keith Richards -de quien hay que decir que ha reducido notablemente la ingesta de alcohol y estupefacientes- no dudó en menospreciar tales intentos.

"Recuerdo que la primera vez que me subí a un escenario completamente limpio fue en este club de Canadá, en el primer concierto de nuestra gira de 2005. La verdad es que estaba aterrado, pero Mick me susurró al oído: 'Está bien, puedes hacerlo, no te preocupes'. y Keith me dijo: 'La rehabilitación es para perdedores', como sugiriendo que era un debilucho", ha explicado a la revista musical MOJO.

En la misma conversación, el incombustible artista ha querido reivindicar la fortaleza, la determinación y el afán de superación que define a todos aquellos que tratan de luchar diariamente contra la dependencia hacia sustancias tan perniciosas y adictivas, especialmente porque se trata de una batalla "sin garantías" y sujeta a una inevitable incertidumbre.

"Creo que se necesita mucha fuerza de voluntad para abandonar estos hábitos y para mantener la fe en ti mismo. Estamos hablando de un camino duro, lleno de baches y sin garantías de ningún tipo", ha sentenciado el intérprete de 72 años, padre de nada menos que seis retoños.