SHOWBIZ • 3 Ene 2020 - 02:06 PM

La cantante Britney Spears no ha perdido el tiempo a la hora de ponerse manos a la obra para cumplir sus propósitos de cara al 2020, que en su caso pasan por dominar las posturas básicas de yoga y practicar más acroyoga, una modalidad que combina esa disciplina milenaria con acrobacias.

Su perfil de Instagram ha sido una vez más la plataforma que ha elegido para presumir de su buena forma física y tratar de servir de inspiración a sus seguidores que también quieran empezar a tomarse más en serio sus entrenamientos.

En su caso, su objetivo principal es fortalecer los músculos de la zona de la espalda y el pecho, según ha explicado en el vídeo que ha compartido en su cuenta, y también espera mejorar su velocidad en atletismo para igualar su antigua marca del instituto.

La princesa del pop ha elegido una vez más un escueto bikini y unas deportivas para realizar su rutina de ejercicios frente a la cámara de su móvil en el jardín de su casa acompañada de sus dos perritos.

"Me siento muy agradecida por la madre naturaleza... resulta abrumadora... me ayuda a sentirme más centrada y a motivarme y siempre siento cómo se abre mi mente cuando estoy al aire libre. Tengo mucha suerte de que hoy haga tan buen día", ha explicado en el vídeo, en el que también ha revelado que arrastra una pequeña lesión. "Me he hecho daño en el muslo mientras corría, así que disculpadme si mi pierna parece un poco hinchada".