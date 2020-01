SHOWBIZ • 3 Ene 2020 - 10:05 AM

Los últimos doce meses no han sido precisamente fáciles para Ozzy Osbourne. Aunque su matrimonio con Sharon vuelve a ser uno de los más sólidos de la industria discográfica tras una separación temporal en 2016, la salud del roquero no atraviesa su mejor momento después de que tan solo en el último año se haya sometido a una intervención de emergencia tras hacerse un profundo corte en la mano durante los ensayos de un concierto, contraído una neumonía que le llevó a pasar varios días en cuidados intensivos y, más recientemente, haya sufrido una caída en su domicilio que le dejó varias lesiones en el cuello, la espalda y la clavícula.

Pese a todos esos incidentes, el legendario músico de 71 años se encuentra bien dentro de lo posible, según ha querido dejar muy claro su hija Kelly tras toparse con varias noticias que apuntaban a que su estado era crítico.

"Hoy hemos disfrutado de un inicio maravilloso del 2020. He salido a comer con mi familia, y después nos hemos pasado el resto del día riéndonos juntos. Os imaginaréis mi sorpresa cuando he vuelto a casa y me he encontrado con unos artículos perturbadores que aseguraban que mi padre se encuentra en su lecho de muerte. A veces los medios consiguen hacer que me den ganas de vomitar", ha escrito ella en su cuenta de Instagram.

"No es ningún secreto que mi padre ha tenido un año difícil en lo que respecta a su salud, pero no me jo*as, eso que están diciendo es pura mi**da", ha concluido.