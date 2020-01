SHOWBIZ • 3 Ene 2020 - 10:00 AM

Por mucho que algunos de sus antiguos atuendos, sobre todo los que implicaban vestirse a juego con su marido, o las tendencias que ayudó a crear resulten ahora ridículos, nadie puede negar que Victoria Beckham ha sido y sigue siendo un icono de estilo.

Irónicamente, y como suele suceder en estos casos, la estrella del pop reconvertida en diseñadora nunca se ha considerado ni la mejor bailarina, ni la mejor cantante ni mucho menos la más atractiva de todas las Spice Girls, pero sí puede decir con orgullo que es quien trabaja más duro, tanto en el plano profesional como a la hora de aceptar su físico y sacarle el mayor partido posible.

"¿Que si me considero guapa? No, en absoluto, pero sí que intento aprovechar al máximo lo que tengo. Soy consciente de mis imperfecciones y de mis defectos, y trato de sonreír cuando los veo y decirme: así soy yo y no voy a intentar cambiar. He tardado mucho, mucho tiempo en comprenderlo, pero ahora que tengo 45 años por fin puedo decir que me siento a gusto", ha confesado en una entrevista a la edición británica de Harper's Bazaar.

Ese es precisamente el mensaje que se siente muy orgullosa de haber transmitido a sus fans junto a sus antiguas compañeras: que no existe un único canon de belleza.

"Siempre hemos animado a la gente a que se acepte tal y como es, y que sea feliz así, siendo la mejor versión posible de sí misma y celebrándolo. Y también que está bien ser un poco diferente, ¿por qué conformarse?", ha concluido.